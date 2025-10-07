Κεραμέως: Θα υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας το εργασιακό νομοσχέδιο - Την απόσυρσή του ζητά η Αριστερά

Την ώρα που στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής καταθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, σε μια παραδιπλανή αίθουσα του Κοινοβουλίου, αρχίζει η μάχη επί του εργασιακού νομοσχεδίου Κεραμέως.

Με τα κόμματα της Αριστεράς να ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας διαμήνυσε πως η κυβέρνηση θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας, καθώς στηρίζει τους εργαζόμενους.

«Η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων δεν θα νομοθετηθούν» απάντησε στην αντιπολίτευση η Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε, εάν αποσυρθεί το νομοσχέδιο δεν θα θεσμοθετηθεί για παράδειγμα η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο, η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες, η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, καθώς και η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρησή του.

Κατά την ίδια, το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές ρυθμίσεις για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, λόγου χάρη με την απλοποίηση της γραφειοκρατίας για πιο εύκολες προσλήψεις. «Αυτοί είναι μερικοί μόνο ενδεικτικοί λόγοι που ναι, θα επιμένουμε μέχρι τέλους στην υπεράσπιση αυτού του νομοσχεδίου γιατί συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερα δικαιώματα στους εργαζομένους», υποστήριξε.

Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητά η Αριστερά

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αριστεράς ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Γαβρήλο να μιλά για ένα σχέδιο νόμου «που έχει βγάλει το σύνολο του εργατικού κόσμου στους δρόμους», αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Φάμελλου για συστράτευση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο εργασιακής σκλαβιάς. Είναι αίσχος και πρόκληση», υποστήριξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Θεανώ Φωτίου της Νέας Αριστεράς.

Για απαράδεκτο νομοσχέδιο έκανε λόγο και ο Παύλος Χρηστίδης του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου».