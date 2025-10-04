13ωρα, fast track προσλήψεις και «σπαστή» άδεια – Οι ανατροπές στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Με αιχμή το ευέλικτο ωράριο και στόχο –όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους». Από την Τρίτη ξεκινά η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.

Κεντρική διάταξη, που ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και συνδικάτων, είναι η πρόβλεψη για εργασία έως και 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο ενσωματώθηκε ρήτρα προστασίας: όποιος εργαζόμενος αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά, δεν μπορεί να απολυθεί – διαφορετικά η καταγγελία σύμβασης θεωρείται άκυρη.

Το νομοσχέδιο φέρνει σειρά αλλαγών υπέρ των εργαζομένων:

Διευρυμένη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία.

Δικαίωμα του εργαζόμενου να καθορίζει τον τρόπο κατανομής της ετήσιας άδειάς του.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας για εγκύους, νέες μητέρες και πλέον και για ανάδοχες μητέρες.

Το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Απαγόρευση μειώσεων στις αποδοχές λόγω της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Υποχρεωτικός συντονιστής υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Παράλληλα, θεσπίζονται μέτρα που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, όπως:

Fast track προσλήψεις για επείγουσες ανάγκες.

Απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης με μείωση γραφειοκρατίας.

Κατάργηση περιττών εντύπων με στόχο να περάσουν όλα στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Σημαντική είναι και η ενίσχυση της Επιθεώρηση Εργασίας ενώ εισάγονται κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις που επεκτείνουν την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές στις προσαυξήσεις υπερωριών, νυχτερινών και αργιών, τόσο βάσει συλλογικών συμβάσεων όσο και σε όσες δίνονται προαιρετικά από τον εργοδότη.



Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για «ένα νομοσχέδιο που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προέκυψε από διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ρεαλιστικές προτάσεις».

Οι 8 βασικές αλλαγές

Ευέλικτο ωράριο – δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, με αυστηρά όρια και προσαύξηση 40%. Δικαίωμα άρνησης υπερωρίας χωρίς κίνδυνο απόλυσης ή δυσμενούς μεταχείρισης. Προστασία αποδοχών – κάθε αδικαιολόγητη μείωση θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή. Αυστηρότερη τιμωρία αδήλωτης εργασίας με πρόστιμα αν δεν δηλωθεί πρόσληψη. Κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης. Διεύρυνση προστασίας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες. Απλοποίηση ρόλου ιατρών εργασίας ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις. Ψηφιακή μετάβαση σε όλες τις διαδικασίες μέσω «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».





Στην πράξη, το νομοσχέδιο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις αλλά και νέες δικλείδες προστασίας για τους εργαζόμενους – ένα ισορροπημένο πακέτο, που ωστόσο ήδη δοκιμάζεται στην πολιτική αντιπαράθεση.