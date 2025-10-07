Με ένα «κλικ» η πρόσληψη εργαζομένων για έκτακτες ανάγκες - Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Μια νέα, ηλεκτρονική εφαρμογή «Ταχείας Πρόσληψης» για την άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωπικού, ακόμη και σε Σαββατοκύριακα ή αργίες, προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους», που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Πρόκειται για μια fast-track διαδικασία πρόσληψης ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα, μέσω κινητού ή υπολογιστή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν προσωπικό με λίγα «κλικ», όταν προκύπτουν επείγουσες ανάγκες - για παράδειγμα, σε τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση, λιανεμπόριο ή εποχικές δραστηριότητες.

Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή

Ο εργοδότης θα εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα δηλώνει τα βασικά στοιχεία της σύμβασης: διάρκεια, ωράριο, αμοιβή και λοιπούς ουσιώδεις όρους εργασίας.

Αν πρόκειται για αλλοδαπό ή ανήλικο εργαζόμενο, θα επισυνάπτονται και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής MyErgani, όπου θα μπορεί να δει τους όρους και να αποδεχτεί τη σύμβαση ηλεκτρονικά, πριν από την έναρξη της εργασίας.

Σε περίπτωση τροποποίησης κάποιου στοιχείου, η νέα πρόταση θα αποστέλλεται αυτόματα, και ο εργαζόμενος θα πρέπει να την αποδεχτεί έως την έναρξη του δηλωμένου ή του μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο έρθει πρώτο.

Αντικαθιστά τις κλασικές δηλώσεις

Με την αποδοχή της ηλεκτρονικής πρότασης, ολοκληρώνεται αυτόματα και η διαδικασία αναγγελίας πρόσληψης.

Η ηλεκτρονική πρόταση και αποδοχή ισοδυναμούν με:

την αναγγελία έναρξης εργασίας,



τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και



την αναγγελία λύσης της σύμβασης

Έτσι, η διαδικασία πρόσληψης, απασχόλησης και αποδέσμευσης εργαζομένου ολοκληρώνεται ψηφιακά, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία ή υπογραφή εγγράφων.

Πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν την εργασία

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχοληθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική πρόταση και αποδοχή, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του νόμου 4554/2018 για αδήλωτη εργασία — δηλαδή πρόστιμα έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, καθώς και οι κυρώσεις του άρθρου 572 του νέου νομοσχεδίου.

Διασφαλίσεις για τον εργαζόμενο

Η πρόσληψη μέσω της εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης» δεν αναιρεί κανένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία: ο εργαζόμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, δήλωση στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και όλες τις προβλεπόμενες αποδοχές, αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης.

Η ρύθμιση εντάσσεται στη νέα ψηφιακή στρατηγική του υπουργείου Εργασίας, που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, χωρίς να μειώνει την προστασία των εργαζομένων.