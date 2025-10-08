Ψηφιακή επανάσταση στις παραιτήσεις: Ο εργαζόμενος φεύγει και το δηλώνει με... ένα κλικ

Μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα στις εργασιακές σχέσεις φέρνει ο Νόμος Κεραμέως, καθώς από το φθινόπωρο τίθενται σε ισχύ οι ρυθμίσεις που μεταφέρουν πλήρως στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τις διαδικασίες παραίτησης και οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων.

Οι αλλαγές σηματοδοτούν τέλος στα έντυπα έγγραφα και τις υπογραφές στο χέρι, καθιερώνοντας ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων, με αυτόματες ειδοποιήσεις και ενισχυμένες ασφαλιστικές δικλίδες ταυτοποίησης.

Η παραίτηση γίνεται πλέον ψηφιακά

Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά τον τρόπο υποβολής της παραίτησης: ο εργαζόμενος μπορεί πλέον να δηλώσει μόνος του την οικειοθελή αποχώρησή του, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», χωρίς να χρειάζεται η συνυπογραφή ή η επιβεβαίωση του εργοδότη.

Η αλλαγή αυτή καταργεί έναν χρονοβόρο και συχνά προβληματικό μηχανισμό, όπου η αναγγελία έπρεπε να συνοδεύεται από υπογραφή του εργοδότη, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις καθυστερούσε ή δημιουργούσε προσκόμματα.

Η ηλεκτρονική παραίτηση θα συνοδεύεται από σαρωμένο έγγραφο ή ψηφιακά υπογεγραμμένη δήλωση μέσω του gov.gr, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την αυθεντικότητα της πράξης.

Τέλος στη συνυπογραφή του εργοδότη

Η υπογραφή του εργοδότη παύει να είναι υποχρεωτική, καθώς η παραίτηση θεωρείται μονομερής ενέργεια του εργαζομένου.

Η ταυτοποίηση του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση διασφαλίζεται μέσω των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, κάτι που προσφέρει πλήρη νομική ισχύ και ταχύτητα στη διαδικασία.

Νέοι κανόνες για αδικαιολόγητη απουσία

Παράλληλα, τροποποιείται και το πλαίσιο που αφορά την αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένων.

Αν ένας εργαζόμενος απουσιάσει πάνω από τρεις συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αποστείλει όχληση μέσω του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Αν η απουσία συνεχιστεί για άλλες δύο ημέρες χωρίς απάντηση, η επιχείρηση μπορεί να δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση, χωρίς να χρειάζεται τη συναίνεση του εργαζομένου.

Η ειδοποίηση αποστέλλεται αυτόματα στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής MyErgani, εφόσον την έχει εγκαταστήσει, διασφαλίζοντας ότι ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε κίνηση του εργοδότη.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης διήμερη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης αποχώρησης από τον εργοδότη, αντί της μίας ημέρας που ίσχυε έως σήμερα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρήσει τις προθεσμίες, η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Εξαιρούνται, πάντως, περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Στην «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» με λίγα κλικς

Με τις νέες διατάξεις, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» εξελίσσεται σε αποκλειστικό κόμβο για τη λύση κάθε εργασιακής σχέσης, είτε πρόκειται για απόλυση, είτε για παραίτηση, είτε για λήξη σύμβασης.

Στόχος του υπουργείου είναι να διασφαλίσει διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν γραπτές δηλώσεις, φυσική παρουσία και υπογραφές.

Η ψηφιοποίηση των παραιτήσεων αποτελεί το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση του ψηφιακού εργατικού μητρώου, που φιλοδοξεί να εξαλείψει οριστικά τη γραφειοκρατία στις σχέσεις εργοδότη – εργαζομένου.