Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία επί του εργασιακού νομοσχεδίου - Πυρά από την Κεραμέως

Με τη φράση «εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το εργασιακό έγκλημα», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ανακοίνωσε από βήματος πως το κόμμα του θα απόσχει της αυριανής (Πέμπτη 16/10) ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των άρθρων του εργασιακού νομοσχεδίου την οποία έχει αιτηθεί η ΝΔ.



«Αποχωρούν γιατί η ΝΔ έχει ζητήσει ονοματική και στα 97 άρθρα για να αναδειχθεί πόσα θετικά άρθρα θα ψηφίσετε. Αποχωρείτε για να μην φανεί η αντίφασή σας, από τη μια να καταγγέλλετε και από την άλλη να σέρνεστε να ψηφίζετε θετικά άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα. Οι πολίτες σάς κρίνουν!» ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.



Ζητώντας το λόγο για να απαντήσει στις αιτιάσεις της υπουργού, ο Χρήστος Γιαννούλης εξήγησε πως το κόμμα του ζήτησε από την πρώτη στιγμή την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ σχολίασε πως την ώρα της ομιλίας του, εκείνη «γελούσε με λυγμό», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της υπουργού. «Αναφέρεστε τέταρτη φορά στο χαμόγελο μου. Να μπει τέλος σε αυτό τον σεξισμό στο κοινοβούλιο!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως.



Σημειωτέον πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγείλει πως θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία επί των τεσσάρων επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου. Τελικώς όμως η ΝΔ περνώντας στην αντεπίθεση, ζήτησε ονομαστική επί όλων ανεξαιρέτως των άρθρων του σχεδίου νόμου η οποία και θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.