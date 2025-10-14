«Όχι στο 13ωρο»: Μαζική απεργία και πορείες από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα

Με πορεία από τα Προπύλαια προς την Βουλή εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, για το 13ωρο. Η κινητοποίηση έχει ως κύριο στόχο την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, το οποίο, όπως καταγγέλλουν οι οργανώσεις, απειλεί το κατοχυρωμένο δικαίωμα στο 8ωρο και το 5νθήμερο, οδηγώντας σε καθεστώς 13ωρης εργασίας.

Τα κεντρικά συνδικάτα έδωσαν ραντεβού στο Σύνταγμα (ΕΚΑ, ΑΔΕΔΥ) και στα Προπύλαια (ΠΑΜΕ), ενώ στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν μαζικά Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα, όπως Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το σύνολο του Δημοσίου.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την κατάργηση του 13ωρου, την απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις. Η ΑΔΕΔΥ χαρακτήρισε την απεργία «σταθμό στον αγώνα για αξιοπρέπεια και ζωή με δικαιώματα». Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης με απεργία ή στάση εργασίας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι δημοσιογράφοι.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ προχώρησαν στην προκήρυξη νέας 24ωρης απεργίας δίνοντας ραντεβού στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα, όπου καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας δεν προκήρυξε απεργία), το ΠΑΜΕ καλεί στις 10.30 στα Προπύλαια και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία δίνουν ραντεβού την ίδια ώρα στα Χαυτεία.

Η πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια του πανεπιστημίου για να διαδηλώσουν με κατεύθυνση τη Βουλή. Η πορεία προς τη Βουλή κύλισε ομαλά με τους διαδηλωτές να παραμένουν έξω από το χώρο του κοινοβουλίου. Λίγο μετά τις 13:20 η Πατησίων μένει και στα δύο ρεύματα κλειστή στο ύψος του Πολυτεχνείου.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

-Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

-Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

-Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

-Κατάργηση της εισφοράς 2%.

-Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

-Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Σε 24ωρη απεργία είναι και το Δημόσιο, διεκδικώντας τον 13ο και 14ο μισθό.

Πώς κινούνται τα μέσα

Με στάση εργασίας συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία. Εδώ η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.