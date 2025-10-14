Μαρινάκης για επίθεση σε Ρηγόπουλο: «Τραμπούκικες τακτικές, να καταδικαστούν απ' όλα τα κόμματα»

Η κυβέρνηση «καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση» που - όπως έχει καταγγείλει στις Αρχές - δέχθηκε την Τρίτη (14/10) ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της πορείας στην Πάτρα, που έγινε στο πλαίσιο της σημερινής, 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε γραπτή δήλωση που ανέβασε στο facebook, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές. Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.

»Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».