Θεσσαλονίκη: Γιατρός ξυλοκόπησε 82χρονο για ατύχημα που... δεν έγινε - «Το αίμα έρεε ποτάμι»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε ένας 82χρονος οδηγός στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (15/10), ενώ υποστηρίζει πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε για ένα ατύχημα που... δεν συνέβη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr, ο 82χρονος Αντώνης Διαμαντάκης κινείτο με το όχημά του επί της Μητροπολίτου Καλλίδου όταν σταμάτησε σε φανάρι πίσω από ένα αυτοκίνητο στη διασταύρωση με την οδό Πόντου. Έκπληκτος, όπως δήλωσε, είδε τον οδηγό του προπορευόμενου ΙΧ να κατεβαίνει από το όχημά του και να τον κατηγορεί ότι τον είχε χτυπήσει.

«Κανένα αυτοκίνητο δεν είχε γρατζουνιά» καταγγέλλει το θύμα της επίθεσης

«Κατεβαίνω, κοιτάω και το δικό του και το δικό μου αυτοκίνητο. Είχαν απόσταση πάνω από 10 εκατοστά. Επιπλέον κανένα από τα δύο δεν είχε την παραμικρή γρατζουνιά», υποστηρίζει ο 82χρονος. Μόλις εξέφρασε τη διαφωνία του, όπως λέει, δέχθηκε δύο απανωτές γροθιές από τον άλλον οδηγό -ο οποίος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει ότι έμαθε αργότερα, είναι γνωστός γιατρός-, που είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Μάτωσα πολύ, το αίμα έρεε ποτάμι», υποστηρίζει στην καταγγελία του στη Voria.gr ο Αντώνης Διαμαντάκης. «Ευτυχώς κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι που ήταν κοντά ήρθαν και με σήκωσαν ενώ κάλεσαν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Ένας από αυτούς συγκράτησε και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που ήταν σουηδικός κι έτσι μάθαμε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο γιατρό και τον οποίον έχω αναγνωρίσει από τις φωτογραφίες», συμπληρώνει.

Ο 82χρονος, με εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού και της πτώσης του στο οδόστρωμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κατέθεσε μήνυση εναντίον του άλλου οδηγού.

