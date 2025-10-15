Κοζάνη: Ισόβια και από το Εφετείο στον 50χρονο δράστη της δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟΥ

Ισόβια και 26 χρόνια φυλάκισης «έριξε» και το Εφετείο στον 50χρονο δράστη της δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης, στις 16 Ιουλίου του 2020.

Σύμφωνα με το ertnews, δεν άλλαξε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η ποινή με την οποία είχε πρωτοδίκως καταδικαστεί ο 50χρονος για τη δολοφονική επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης το καλοκαίρι του 2020, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε τα ελαφρυντικά «εν βρασμώ ψυχής». Έτσι θα ισχύει η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και των 26 ετών φυλάκισης για να απόπειρα δολοφονίας 2 εργαζομένων, καθώς επίσης της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Δε ζήτησε ελαφρυντικά για τις πράξεις

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, δεν ζήτησε -σύμφωνα και με την επιθυμία του ίδιου- ελαφρυντικά για τις πράξεις του, τις οποίες και δεν τις αρνήθηκε. Χωρίς να έχει μετανιώσει για τις πράξεις του ο 50χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης την Πέμπτη 16 Ιουλίου του 2020, προσπάθησε, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κοζάνης να αιτιολογήσει τις πράξεις του για τη «βία του Κράτους και του συστήματος», που τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ομοϊδεάτες του δέχτηκαν από τη περίοδο των Μνημονίων όπως ισχυρίζεται. Σε ότι αφορά την επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης ανέφερε ότι πρόθεσή του ήταν να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε.

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της έδρας, αφού ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ως «αυτόκλητος τιμωρός» κατέρριψε την αποψή του, ότι θα σταματούσε, γιατί όπως είπε «ήταν αποφασισμένος, ήθελε να σκοτώσει, είχε οργανωμένη σκέψη και επίγνωσης των πράξεων που τελούσε και μάλιστα με ψυχραιμία».