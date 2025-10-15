Αμετανόητος ο δράστης της αδιανόητης επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης: «Ήθελα να σκοτώσω πολλούς»

Χωρίς ίχνος μεταμέλειας προσήλθε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κοζάνης, ο 50χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης, στις 16 Ιουλίου του 2020. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μάλιστα, προσπάθησε να αιτιολογήσει τις πράξεις του επικαλούμενος τη «βία του Κράτους και του συστήματος», που τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ομοϊδεάτες του, όπως ισχυρίζεται, δέχτηκαν από την περίοδο των μνημονίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, υποστήριξε ότι τα μνημόνια επηρέασαν τον μεταβολισμό του, όπως και τα χημικά που δέχτηκε στη διάρκεια διαδήλωσης, ενώ γνώρισε τη βία των αστυνομικών όταν το 2017 είχε καταστρέψει ΑΤΜ τράπεζας στην Κοζάνη. Συγκλονίζει, δε, η αναφορά του ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε, όταν εισέβαλε στη ΔΟΥ κρατώντας τσεκούρι.



Μάλιστα είπε ότι κάποια στιγμή που επιτέθηκε σε μια υπάλληλο, αφού είχε τραυματίσει σοβαρά άλλους δύο, ο ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, σταμάτησε την επίθεση βλέποντας το θάρρος της για να ζήσει.



Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της έδρας, αφού ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ως «αυτόκλητος τιμωρός», κατέρριψε την άποψή του, ότι θα σταματούσε, γιατί όπως είπε «ήταν αποφασισμένος, ήθελε να σκοτώσει, είχε οργανωμένη σκέψη και επίγνωση των πράξεων που τελούσε και μάλιστα με ψυχραιμία».



Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του όπως πρωτοδίκως, με τον κατηγορούμενο να έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας δύο εργαζομένων, όπως και οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.