Απίστευτο περιστατικό στην Κοζάνη: Ηλικιωμένες «πλακώθηκαν στο ξύλο» στη μέση της πλατείας

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/2) στην πλατεία Λασσάνη στην Κοζάνη, όταν δυο γυναίκες, ηλικιωμένες και περίπου 76-80 ετών, ξαφνικά άρχισαν να λογομαχούν έντονα και στη συνέχεια, κυριολεκτικά, «πλακώθηκαν στο ξύλο» μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς και καταστηματάρχες, που έσπευσαν να τις χωρίσουν!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kozanimedia, στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι δυο γυναίκες ανέφεραν πως ζαλίζονται από τα όποια χτυπήματα και την ένταση που επικράτησε μεταξύ τους.

Τελικά και οι δυο μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν την πρόθεση υποβολής μηνύσεων εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, μεταξύ των δυο ηλικιωμένων κυριών και των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «προσωπικές διαφορές».