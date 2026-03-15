Εξιχνιάστηκε αιματηρή συμπλοκή χούλιγκαν στο Μπραχάμι: Συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και 300.000€

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, εξιχνιάζοντας συμπλοκή που είχε λάβει χώρα αργά το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025 ανάμεσα σε περίπου 20 χούλιγκαν μεγάλων ομάδων της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.



Το «ραντεβού» είχε κλειστεί στη συμβολή των οδών Σουλίου και Παντελίδου, με 10 άτομα από κάθε παρέα χούλιγκαν, να συγκρούονται με γροθιές, κλοτσιές, μαχαίρια κ.ά. αντικείμενα που είτε είχαν μαζί τους είτε βρήκαν στο σημείο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από μαχαίρι ένας 15χρονος τότε χούλιγκαν, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό πολυϊατρείο, του έραψαν το τραύμα στο δεξί χέρι και έλαβε πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στους εμπλεκόμενους, ενώ ταυτοποίησαν και δύο ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης για τις πέντε συλλήψεις.

Και ανήλικος στη δικογραφία

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο ανήλικος χούλιγκαν που τραυματίστηκε, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα διακριβώθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση. Μάλιστα, σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε στο ιδιωτικό πολυϊατρείο, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των πέντε συλληφθέντων, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ρουχισμός που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμός με διακριτικά ομάδας, 3 κουκούλες τύπου full-face και μάσκα, πανό οπαδικού περιεχομένου, πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας, σιδηρογροθιά, 20 σπρέι, 2 τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και 4 κινητά τηλέφωνα.

Χειροπέδες και στον πατέρα του 25χρονου

Στην οικεία ενός 25χρονου χούλιγκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια, 7 φυσίγγια αδράνειας, 2 αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον πατέρα του, ο οποίος και συνελήφθη με διαφορετικές από τον γιο κατηγορίες.



Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι χούλιγκαν που βρέθηκαν με χειροπέδες ομολόγησαν προανακριτικά τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή.