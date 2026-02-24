Αχαρνών: Μονομαχία με κράνος και μαχαίρι στη μέση του δρόμου – Χειροπέδες σε δύο οδηγούς

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας. Άγνωστο μέχρι στιγμής γιατί, δύο οδηγοί ηλικίας 51 και 70 ετών ήρθαν στα χέρια, με τον 51χρονο να χτυπάει τον ηλικιωμένο με κράνος κι αυτός να του επιτίθεται με μαχαίρι και να τον τραυματίζει ελαφρά.

Το χρονικό της συμπλοκής



Όλα ξεκίνησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όταν ένας 51χρονος και ένας 70χρονος ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τους δύο άνδρες να περνούν από τις ύβρεις στη χειροδικία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 51χρονος χρησιμοποίησε το κράνος του για να χτυπήσει τον ηλικιωμένο, ενώ ο 70χρονος απάντησε βγάζοντας μαχαίρι, τραυματίζοντας ελαφρά τον άλλον οδηγό.

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.



Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν και τους δύο εμπλεκόμενους πριν το επεισόδιο πάρει ακόμη πιο επικίνδυνες διαστάσεις.



Παρά την αγριότητα της συμπλοκής, η τύχη ήταν με το μέρος τους, καθώς κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομείο, ενώ πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.