Ελλάδα Αστυνομία Συμπλοκή Συμμορίες Ανήλικοι Βάρκιζα

Αιματηρή συμπλοκή στη Βάρκιζα - Δυο ανήλικοι στο νοσοκομείο, οκτώ συλλήψεις

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που ανήκουν σε διαφορετικές παρέες. Στοιχεία εμπλοκής συμμοριών.

Σοβαρή και αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων -με την συμμετοχή και ενός ενήλικου- σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στην Βάρκιζα, με αποτέλεσμα δυο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και να γίνουν 8 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμπλοκή έγινε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βάρκιζας μεταξύ ατόμων που ανήκαν σε διαφορετικές παρέες.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι ανήλικοι πιάνονται στα χέρια. Αυτή τη φορά όμως βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να μεταφερθούν 2 άτομα πακιστανικής καταγωγής ηλικίας 16 και 17 χρόνων στο νοσοκομείο.

Ο ένας μεταφέρθηκε στο Παίδων και ο άλλος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, 2 Έλληνες, 16 και 19 χρόνων, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι 2 Έλληνες που δέχθηκαν επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 χρόνων και ένας 18χρονος Αλβανός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

