Αιματηρός καυγάς στη Χαλκιδική: Πήγε σπίτι του συμπέθερου και έβγαλε μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στην περιοχή της Αρναίας στη Χαλκιδική, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο Αλβανών, συγγενών εξ αγχιστείας. Ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του 52χρονου συμπέθερού του και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ο 61χρονος δράστης, ο οποίος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου. Εκεί ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.