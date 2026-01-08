Πάτρα: Χειροπέδες σε 50χρονο μετά από σοβαρή αιματηρή συμπλοκή - Μαχαίρωσε και χτύπησε 44χρονο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Πάτρα ένα σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/1) στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, λίγες ώρες μετά το συμβάν η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη ενός 50χρονου Αλβανού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας 44χρονος Αλγερινός, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη έναν Αλβανό και άγνωστους δράστες, ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, κατά την οποία δέχθηκε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα, με αποτέλεσμα να χάσει στιγμιαία τις αισθήσεις του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε, προχωρώντας σε καταγγελία του περιστατικού στην Ασφάλεια.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στη συμπλοκή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κατάθεση του παθόντα, ο 50χρονος που συνελήφθη φέρεται να τον χτύπησε με τα χέρια.