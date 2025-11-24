Έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός από αιχμηρό αντικείμενο - Ύποπτος ο αδελφός του

Ένας 47χρονος άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο το πρωί της Δευτέρας (24/11) σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο. Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο 44χρονος αδελφός του θύματος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν μετά από καυγά που είχαν τα δύο αδέλφια με τον 44χρονο να φαίνεται πως σκότωσε τον αδελφό του τραυματίζοντάς τον θανάσιμα πιθανότατα με ψαλίδι. Ένα τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγάλος αδελφός των δύο ανδρών, κάλεσε την Αστυνομία στις 05:15 τα ξημερώματα.

Οι αρχές βρέθηκαν στη μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο, όπου εντόπισαν τον 47χρονο βαριά τραυματισμένο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Ταυτόχρονα, στο ίδιο σημείο βρισκόταν και ο 44χρονος, που είχε κάποια τραύματα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε άμεσα στο Αττικό νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τα αίτια και το κίνητρο της επίθεσης.