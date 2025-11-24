Νέα Πέραμος: Κάρφωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Πώς ένας καυγάς κατέληξε σε τραγωδία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Νέα Πέραμο, όταν ένας 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Η τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (24/11), μετά από έντονο καυγά μεταξύ των δύο αδελφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, ο θάνατος του 47χρονου προκλήθηκε από τραύματα που του επέφερε ο 44χρονος αδελφός του με ψαλίδι. Το αιχμηρό αντικείμενο φαίνεται να ήταν καθοριστικό για την έκβαση της συμπλοκής, η οποία, όπως αναφέρουν οι Αρχές, ξέφυγε γρήγορα από τα πλαίσια μιας απλής λογομαχίας.

Ο 44χρονος συνελήφθη αμέσως από τις Αρχές και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς φέρει και ο ίδιος τραύματα στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον λεπτομερώς την αφορμή του καυγά, ενώ συλλέγονται καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς η χρήση ενός καθημερινού αντικειμένου, όπως το ψαλίδι, οδήγησε σε μοιραία κατάληξη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ατύχημα μέχρι πρόθεση, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα.