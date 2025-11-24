Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητούν δομή για την κόρη του θύματος - «Δεν θυμάμαι τι έγινε» λέει ο οδηγός

Θλίψη έχει σκορπίσει το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 75χρονη γυναίκα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος.

Σε σοκ βρίσκεται ακόμα η 32χρονη κόρη του θύματος η οποία είναι ΑμεΑ και βρισκόταν δίπλα στη μητέρα της την ώρα του συμβάντος. Η 75χρονη ήταν μοναδικό στήριγμα της κοπέλας, καθώς ο πατέρας της 32χρονης πέθανε πριν από δύο χρόνια από παθολογικά αίτια.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα έχει μόνο κάποιους συγγενείς εκτός Αθήνας και αναζητείται κατάλληλη δομή προκειμένου να την φιλοξενήσει. Με εντολή εισαγγελέα, η 32χρονη φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Ο 84χρονος οδηγός που φέρεται να είναι υπαίτιος του τροχαίου, τραυματίστηκε ελαφρά και δηλώνει ότι δεν θυμάται τι έγινε.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 84χρονος οδηγός παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε πρώτα με όχημα που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Στη συνέχεια, το όχημά του προσέκρουσε σε άλλα σταθμευμένα οχήματα ενώ χτύπησε και την άτυχη γυναίκα. Την ώρα του συμβάντος, η 75χρονη συνόδευε την κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η 32χρονη γλίτωσε, ενώ η μητέρα της υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (άρθρο 302 Ποινικού Κώδικα). Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, έπειτα από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι και οι δύο οδηγοί διέθεταν σε ισχύ άδεια οδήγησης.