Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι με σύγκρουση οχημάτων και παράσυρση πεζής - Εικόνες από το σημείο
Στο σημείο έχει σπεύσει τόσο κλιμάκιο της Τροχαίας όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στην περιοχή του Παγκρατίου στο οποίο εμπλέκονται δυο οχήματα και μια πεζή γυναίκα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το συμβάν, η σύγκρουση των δυο οχημάτων σημειώθηκε κατά τις 18:15 στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.
Από τις πληροφορίες, ένα εκ των οχημάτων παρέσυρε μια γυναίκα, περίπου 65 ετών, η οποία βρισκόταν πεζή μαζί με την κόρη της, η οποία δεν τραυματίστηκε.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ένα άτομο, που αργότερα έγινε γνωστό ήταν ήταν η γυναίκα που περπατούσε με την κόρη της.
Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή τόσο οι Αρχές όσο και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυματίες.
Μέχρι στιγμής πάντως παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση.