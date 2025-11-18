Αχαΐα: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του 3χρονου - Πού βρέθηκε η μοιραία «γουρούνα»

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στα Σπάτα Αχαΐας, με τις έρευνες των Αρχών να δείχνουν ότι υπήρχαν άνθρωποι στο χωριό γνώριζαν τι είχε συμβεί, αλλά σιωπούσαν. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κάποιοι φαίνεται να είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν τη μοιραία «γουρούνα» με την οποία σκοτώθηκε το παιδί.

Υπενθυμίζεται πως νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (18/11) υπήρξε ανατροπή στο πώς είχε χάσει τη ζωή του το 3χρονο αγοράκι. Ενώ μέχρι τότε είχε δοθεί η εντύπωση πως ο θάνατος του παιδιού έγινε μετά από πτώση από την μάντρα των δύο μέτρων, ο 25χρονος θείος προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη. Ο 25χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να προσέχει τον 3χρονο, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και υποστήριξε ότι το παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου «γουρούνα», τον τρίχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 3χρονου, όπως ανέφερε το tempo24. Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και τους περιέγραψε τι συνέβη. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχανε κρύψει το συγκεκριμένο όχημα. Να σημειωθεί ότι προ ημερών υπήρχε σχετική μαρτυρία ενός γείτονα που είχε αναφέρει πως τους είδε πάνω στη γουρούνα.



Όπως μετέδωσε το βράδυ της Τρίτης το Star, από την πρώτη κιόλας ημέρα στο χωριό οι κάτοικοι μιλούσαν ψιθυριστά για ένα κρυμμένο μυστικό: ότι ο 25χρονος θείος οδηγούσε τη γουρούνα, η οποία ξέφυγε από την πορεία της και κατέληξε να πέσει από τη μάντρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού. Ωστόσο κανείς δεν έδινε επίσημα πληροφορίες. Υπήρχαν μάλιστα ενδείξεις ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ είχε γίνει ως δήλωση για τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ίδια ημέρα κάποιοι φρόντισαν να μεταφέρουν τη «γουρούνα» μακριά από το σπίτι, ώστε να μην εντοπιστεί.



Η κάμερα του Star εντόπισε τελικά το όχημα δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό, σε στάνη που φέρεται να ανήκει στην οικογένεια. Εκεί παρέμενε κρυμμένο το τετράτροχο μέχρι και σήμερα, οπότε ο 25χρονος θείος αποφάσισε να ομολογήσει όσα συνέβησαν. Μετά την ομολογία του, οι αστυνομικοί κάλεσαν και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τα γεγονότα και υπέδειξε το σημείο όπου ήταν κρυμμένο το όχημα της μοιραίας βόλτας.