Νεκρός 32χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία - Οδηγούσε συνομήλικός του

Ενας 32χρονος άνδρας από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του σε τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στο Νόβι Σαντ της Σερβίας όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οδηγούσε συνομήλικος φίλος του συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού που διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από την αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα του τροχαίου επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και δυνατό ψύχος.