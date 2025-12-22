«Θα τον βάλω στο χώμα αν...»: Ξεσπά η γιαγιά του νεκρού βρέφους στην Αττική

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το θρίλερ με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό ενώ κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του στην Αττική. Η γιαγιά του αδικοχαμένου μωρού μίλησε στο mega και ξέσπασε, περιμένοντας να μάθει πώς και γιατί η εγγονή της, έχασε τη ζωή της.

«Το περιβάλλον ήταν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους» είπε χαρακτηριστικά η γιαγιά του νεκρού βρέφους που πιστεύει πως η 19χρονη κόρη και ο συνομήλικος γαμπρός της, έκαναν ένα τραγικό λάθος, να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους.

«Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο. Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο άλλος (ο πατέρας). Κοιμάται πολύ βαριά».

Στα ερωτήματα: «Τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα; Καταπλάκωσαν οι γονείς το άτυχο αγγελούδι και προκάλεσαν άθελά τους τον θάνατό του; Μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο που μένει να φανεί από την ιατροδικαστική εξέταση;», η κ. Νεκταρία, υποθέτει πως το νήμα στη ζωή της εγγονής της, έκοψε ο πατέρας της.

«Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα. Είχαν δύο λίκνα μέσα στο δωμάτιο» είπε στο Mega εμφανώς συγκινημένη με την ίδια να αναφέρει πως είχε επισημάνει τους κινδύνους, αλλά δεν την άκουγε κανείς.

«Βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα ανέφερε «Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας, γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα, και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε».

Η μητέρα είπε επίσης πως το ζευγάρι είχαν πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας για να κοιμούνται και τα δυο παιδιά μαζί τους, σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν στην κούνια. «Ήταν ο νούμερο ένας φόβος μας, εμένα και του συντρόφου μου οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα. Έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία ότι είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε χρειαστούν».

Σχετικά με το εάν ο σύντροφός της μπορεί να κουνήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η νεαρή μητέρα ανέφερε «Όχι, εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε».