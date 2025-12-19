Θρίλερ με νεκρό βρέφος στο κρεβάτι των γονιών του - Μεταφέρθηκε στο «Αγία Όλγα» χωρίς αισθήσεις

Σε σοκ βρίσκεται μια οικογένεια που το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου εντόπισε το 5 μηνών κοριτσάκι τους νεκρό στο κρεβάτι όπου κοιμόταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του μπαμπά του ενώ ο δίδυμος αδερφός της, από την πλευρά της μητέρας του.

Οι γονείς, δυο 19χρονοι, μόλις ξύπνησαν, αντιλήφθηκαν ότι το παιδί δεν ανέπνεε και αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Εκεί, οι γιατροί ύστερα από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια θανάτου και απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα ανέφερε «Κοιμόμασταν εγώ και ο σύντροφός μου και ξυπνήσαμε. Τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι. βρήκαμε την μικρή μελανιασμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό στη μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε. Είχαμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας για να κοιμούνται και τα δυο παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν στην κούνια. Ήταν ο νούμερο ένας φόβος μας, εμένα και του συντρόφου μου οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα. Έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία ότι είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε χρειαστούν».

Σχετικά με το εάν ο σύντροφός της μπορεί να κουνήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η νεαρή μητέρα ανέφερε «Όχι, εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε».