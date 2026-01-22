Νέα καθίζηση οδοστρώματος λόγω της κακοκαιρίας - Σε ποιο σημείο του Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία

Συνεχίζονται τα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Μετά την έντονη βροχόπτωση το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, νέα καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε, αυτή τη φορά στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, το οδόστρωμα υποχώρησε στην οδό Ιάσωνος, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη.