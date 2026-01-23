Άνω Γλυφάδα: Με λάστιχα και συνεργεία του Δήμου συνεχίζονται οι καθαρισμοί μετά τη φονική καταιγίδα

Τις ζημιές τους μετρούν οι κάτοικοι και ο δήμος Άνω Γλυφάδας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η οποία τελικά κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα.

Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα που είχαν κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά.

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι πλημμυρισμένοι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βάρη - Βουλιαγμένη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα.



Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο Δήμος Γλυφάδας έκανε αίτημα προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων, οι οποίοι είδαν τα οχήματα τους να βυθίζονται μέσα στις λάσπες και στα χώματα και τις πέτρες.

Σύσκεψη και αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Λόγω της κατάστασης, την Παρασκευή είχε προγραμματιστεί επίσκεψη από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδου, συνοδεία του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής κα. Καλλιόπη Τετώρου και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) κ. Γιάννη Παυλή, στους πληγέντες δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή: