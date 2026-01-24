Βάρη: Φόβος και τρόμος για τους κατοίκους το πλιάτσικο από τις συμμορίες

Οι κάτοικοι της Βάρης ζουν με τον φόβο, καθώς μετά τις πλημμύρες της πρόσφατης κακοκαιρίας έρχονται αντιμέτωποι και με πλιάτσικο στις περιουσίες τους.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το STAR, οι πληγέντες ζητούν νυχτερινές περιπολίες της Αστυνομίας, καθώς πολλά σπίτια έχουν βγάλει στο δρόμο για καθαρισμό και στέγνωμα τις οικοσκευές τους, ενώ καταγράφουν τις ζημιές για να διεκδικήσουν αποζημίωση. Χωρίς δισταγμό, Ρομά φόρτωσαν σε φορτηγάκι μονάδα κλιματιστικού, ασύρματα τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα που μπόρεσαν να αρπάξουν.

Οι κάτοικοι ανησυχούν ακόμη περισσότερο λόγω διακοπής ρεύματος, που καθιστά ανενεργούς τους συναγερμούς, ενώ φοβούνται και για τα οχήματα που παρασύρθηκαν από τα νερά. Όπως ανέφερε ένας ιδιοκτήτης ΙΧ, «μου άνοιξαν το αυτοκίνητο με λοστούς για να μου κλέψουν… ξηρούς καρπούς».