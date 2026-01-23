Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: «Χάθηκε ένας άγγελος» – Λύγισε ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα, όπου η 56χρονη καθηγήτρια βρήκε φρικτό θάνατο παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της. Η άτυχη καθηγήτρια εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να την απεγκλωβίσουν, κατέληξε.

Ο πατέρας της, συγκλονισμένος, τόνισε: «Χάθηκε ένας άγγελος. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη… Κάποιοι φταίνε. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια». Όπως αποκάλυψε, θα ντύσει την κόρη του νύφη για να την πάει στη Ριτσώνα τη Δευτέρα: «Με τα άσπρα θα την ντύσω. Ήταν ένας άγγελος, θα την πάμε στη Ριτσώνα. Ρωτήστε στη Γλυφάδα για την Χριστίνα Φωστέρη – πόσο δημιουργική ήταν, πόσα παιδιά βοήθησε, πόσα πέρασαν στα πανεπιστήμια».

Στην εκπομπή Live News μίλησε και πατέρας μαθητή της, ο οποίος περιέγραψε τη σχέση των παιδιών με τη Φωστέρη: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί που να μην την αγαπούσε. Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια, ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Έβλεπε τις δυνατότητές τους και τους καθοδηγούσε σωστά. Ο γιος μου, που ήταν καλός στον λόγο, τελικά έγινε ιστορικός χάρη σε αυτήν».

Ηκοινότητα της Άνω Γλυφάδας θρηνεί για την απώλεια μιας καθηγήτριας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές των μαθητών της.