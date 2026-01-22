Ο Καλλιάνος προειδοποιεί για νέες βροχές στη Γλυφάδα - Εντονότερα φαινόμενα σε ανατολικά και νότια

Για ακόμη μια φορά ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για νέα επιδείνωση του καιρού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κατάσταση παραμένει οριακή μετά τις χθεσινές καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» ξανά το Λεκανοπέδιο από το απόγευμα της Πέμπτης 22/1, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα.

Αν και η ένταση της βροχής δεν αναμένεται να φτάσει τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς οι υποδομές έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για παροδικές μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά του νομού.