Για πολύ κόσμο, ένα σπίτι στη Γλυφάδα με το κοσμοπολίτικο vibe και τη θαλασσινή αύρα αποτελεί όνειρο ζωής... Η Γλυφάδα άλλωστε είναι ένα από τα πιο πλούσια προάστια της Αττικής. Κι όμως, αποδείχθηκε ανοχύρωτη μπροστά στη μανία της φύσης.

Η Άνω Γλυφάδα θρηνεί μια νεκρή από την πρόσφατη κακοκαιρία. Και μπροστά σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα ωχριούν. Μία ημέρα μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας ωστόσο, η Γλυφάδα μετρά τις πληγές της και σε υλικό επίπεδο. Οι εικόνες που έρχονται από το drone του flash.gr είναι αποκαλυπτικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Φωτογραφίες-βίντεο: Γιάννης Κέμμος/Μιχάλης Λεγάκης