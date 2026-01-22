Για πολύ κόσμο, ένα σπίτι στη Γλυφάδα με το κοσμοπολίτικο vibe και τη θαλασσινή αύρα αποτελεί όνειρο ζωής... Η Γλυφάδα άλλωστε είναι ένα από τα πιο πλούσια προάστια της Αττικής. Κι όμως, αποδείχθηκε ανοχύρωτη μπροστά στη μανία της φύσης. 

@flashgrofficial Όπως φαίνεται και από τα πλάνα drone που εξασφάλισε το flash.gr η καταστροφή στην Άνω Γλυφάδα είναι τεράστια. 🎤📷 Γιάννης Κέμμος/ Μιχάλης Λεγάκης #flashGR #foryou #fypgreece #greektiktok #fyp ♬ original sound - Flash.gr

Η Άνω Γλυφάδα θρηνεί μια νεκρή από την πρόσφατη κακοκαιρία. Και μπροστά σε αυτό, όλα τα υπόλοιπα ωχριούν. Μία ημέρα μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας ωστόσο, η Γλυφάδα μετρά τις πληγές της και σε υλικό επίπεδο. Οι εικόνες που έρχονται από το drone του flash.gr είναι αποκαλυπτικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. 

Φωτογραφίες-βίντεο: Γιάννης Κέμμος/Μιχάλης Λεγάκης

whatsapp-image-2026-01-22-at-104729.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-104729-1.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-104729-2.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-104750-1.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-104751.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-115209.jpeg
whatsapp-image-2026-01-22-at-115239.jpeg
whatsapp-image-2026-01-22-at-115238.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-115334.jpeg
whatsapp-image-2026-01-22-at-120044.jpeg
whatsapp-image-2026-01-22-at-102805.jpeg
whatsapp-image-2026-01-22-at-102805.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-110233.jpeg?v=0
whatsapp-image-2026-01-22-at-115854.jpeg?v=0