«Προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο...»: Συγκλονιστική μαρτυρία-βίντεο για την 56χρονη στη Γλυφάδα

Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού ήταν η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η γυναίκα προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της όταν ο χείμαρρος την παρέσυρε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 56χρονη ήταν καθηγήτρια που δίδασκε παιδιά σε σχολείο και φροντιστήριο.

Βίντεο από τη στιγμή της προσπάθειας απεγκλωβισμού της γυναίκας:

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στον φακό του flash.gr μιας γειτόνισσας του θύματος, της οποίας ο σύζυγος και ο γιος κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν την 56χρονη.

«Άκουσα τους γείτονες να φωνάζουν «τη γυναίκα κάποιος, τη γυναίκα κάποιος». Βγήκαν αμέσως έξω ο γιος μου και ο σύζυγός μου για να βοηθήσουν. Την είχε παρασύρει το νερό και την είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Απ' ό,τι μου είπε ο σύζυγός μου, η γυναίκα στην αρχή είχε τις αισθήσεις της, κουνούσε το αριστερό της πόδι. Προσπαθούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά ήταν αδύνατον γιατί είχε πάρει νερό και ήταν τόσο ορμητικά τα νερά που έβρισκαν μεγάλη αντίσταση. Προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο, δυστυχώς δεν αντιδρούσε, εγώ δεν άκουσα καθόλου τη φωνή της. Έκαναν προσπάθειες μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική που σήκωσε λίγο το όχημα και την απεγκλώβισε, αλλά δυστυχώς...»

Περιγράφοντας η γυναίκα τις δραματικές στιγμές, είπε πως το μισό σώμα, από τη μέση και πάνω, της άτυχης 56χρονης ήταν μέσα στο νερό και είχε πιαστεί η μπλούζα της στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. «Προσπάθησε ο σύζυγός μου να της σκίσει τη μπλούζα αλλά δεν γινόταν γιατί τον χτυπούσαν κι εκείνον πέτρες και κλαδιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί όρθιος».

Η γυναίκα εμφανώς φορτισμένη δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει αυτό που συνέβη: «Είναι τραγικό, τραγικό. Από χθες δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας».