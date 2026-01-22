Συγκλονιστικό βίντεο στη Γλυφάδα: Γυναίκα σε δρόμο-χείμαρρο σώζεται από δύο άνδρες τελευταία στιγμή

Σκηνές χάους επικράτησαν σε πολλές περιοχές της Αθήνας στη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την πόλη το απόγευμα της Τετάρτης (21/1), με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 56χρονης γυναίκας στη Γλυφάδα.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από δεκάδες βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο από τις πλημμύρες που προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή.

«Κόβει την ανάσα» ένα βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, στο οποίο μία γυναίκα προσπαθεί να περάσει έναν δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι στην Άνω Γλυφάδα. Η γυναίκα καταβάλλει προσπάθεια για να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, όταν δύο άνδρες αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύοι και μπαίνουν στο χείμαρρο για να την προσεγγίσουν. Τελικά, την τραβούν από τα χέρια και την απομακρύνουν με ασφάλεια, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Το περιστατικό συνέβη σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που λίγο νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της η άτυχη 56χρονη γυναίκα όταν πνίγηκε παρασυρόμενη από τα νερά κάτω από αυτοκίνητο, σε δρόμο δίπλα ακριβώς στο σπίτι της.

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αθήνας καταγράφηκαν χθες πάνω από 100 χιλιοστά βροχής, καθιστώντας την κακοκαιρία μία από τις μεγαλύτερες που έχει πλήξει την πρωτεύουσα τα τελευταία αρκετά χρόνια.