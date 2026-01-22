Η θεομηνία «σάρωσε» την Αττική: Εικόνες καταστροφής από τη Γλυφάδα- Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Βίντεο/φωτορεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος / Μιχάλης Λεγάκης

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες Τετάρτη (21/1) ολόκληρη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν, ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Την ίδια ώρα οι εικόνες που αποτυπώνει ο φακός του flash.gr από την επόμενη μέρα στη Γλυφάδα είναι σοκαριστικές καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της διαλυμένα αυτοκίνητα και δρόμους... θρυμματισμένους.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Κάτοικος περιγράφει πως έχει η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα.



🎤📷 Γιάννης Κέμμος/ Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/BVCgwf7MbC — Flash.gr (@flashgrofficial) January 22, 2026

Δήμαρχος Γλυφάδας: «Δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ»

Σε δηλώσεις στον φακό του Flash.gr προχώρησε και ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου:

«Πρώτα απ' όλα, συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας που έχασε τόσο τραγικά τη ζωή της χθες. Συλλυπητήρια στην κόρη της και στην οικογένειά της. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ. Ευτυχώς, μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εδώ, στην οδό Μετσόβου και στην Ανθέων, σε έναν δρόμο που έχει αντιπλημμυρικό αγωγό, έχει φρεάτια. Έχουν γίνει έργα τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλα σημεία. Δουλεύουμε, όπως βλέπετε πυρετωδώς, για να αποκαταστήσουμε τα πάντα.

Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχθεί η πόλη μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για να ενεργήσουμε κατ' επειγόντως σε σχέση με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να μη ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Να παρέμβουμε δηλαδή και πιο ψηλά στο βουνό. Και άμεσα θα βγει και ανακοίνωση σε σχέση με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συμπολίτες μας που έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Γλυφάδας συμπλήρωσε πως «έχουμε ζημιές σε πολλά οχήματα. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες. Καταγράφονται όλα αυτά και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως προβλέπεται».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Χθες λίγο μετά τις 17.00 τα φαινόμενα στην Αττική εντάθηκαν, έχοντας ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

910 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Εκατοντάδες κλήσεις στην ΕΛΑΣ - 11 απεγκλωβισμοί πολιτών

Ενδεικτικός των προβλημάτων που προκάλεσε η χτεσινή κακοκαιρία στην Αττική είναι και ο αριθμός κλήσεων για παροχή βοήθειας και πλημμύρες, που δέχτηκε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, τις ώρες που εξελίσσονταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/1) μέχρι και σήμερα το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας, από τις οποίες χρειάστηκε να επέμβει σε 11 περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών και την απομάκρυνσή τους από πλημμυρισμένα σπίτια σε Γλυφάδα, Παιανία και Βάρη.

Επίσης το κέντρο δέχτηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε οικίες, καθώς είχε πάρει «φωτιά» το Κέντρο της Πυροσβεστικής, η οποία ενημερώθηκε για τα συγκεκριμένα περιστατικά από την Αστυνομία.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής, με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).