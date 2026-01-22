Μαρουσάκης: Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Νέο κύμα βροχών και καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες, με την Αττική να συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές που θα σημειωθούν τα φαινόμενα, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από την χθεσινή νεροποντή.

Όπως τονίζει, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης:

«Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!».