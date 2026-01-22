Χάος από την κακοκαιρία που «σάρωσε» την Αττική - Θρήνος για τους δύο νεκρούς σε Γλυφάδα, Άστρος

Εικόνες βιβλικής καταστροφής έρχονται στο «φως» από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε χθες Τετάρτη (21/1) μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Σχολεία έκλεισαν, το 112 ήχησε κι όμως, παρά τα μέτρα που είχαν παρθεί, οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Αττική ήταν τρομερές, ενώ δυστυχώς υπήρξαν και δύο νεκροί, μία 56χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα κι ένας 53χρονος λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας.

Βιβλική καταστροφή στη Γλυφάδα από τις καταρρακτώδεις βροχές - Reuters pic.twitter.com/iIeWzRYLE0 — Flash.gr (@flashgrofficial) January 22, 2026

Ειδικότερα, η 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης, η άτυχη γυναίκα κινούταν πεζή στην περιοχή. Προσπάθησε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από τα νερά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα όχημα όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία την μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν έχει τραύματα και πέθανε από πνιγμό, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 55χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα (φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr)

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η άτυχη γυναίκα είχε βγει από το σπίτι της και προσπάθησε να περάσει απέναντι τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το νερό. «Εδώ, από ό,τι γνωρίζουμε, η γυναίκα βγήκε από το σπίτι της, μένει εδώ δίπλα, προσπάθησε να περάσει τον δρόμο. Προφανώς ήθελε κάπου να πάει, μπορεί να έχει τα παιδιά της κάπου. Παρασύρθηκε από το νερό, είχε παρασυρθεί πιο μπροστά ένα αυτοκίνητο, χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και η γυναίκα κατέληξε».

Την ίδια ώρα τραγωδία σημειώθηκε και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας 53χρονος λιμενικός σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος, όταν ισχυρό κύμα τον χτύπησε στο κεφάλι. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που τον «χτυπά» το κύμα:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές συγκοινωνιών και εκατοντάδες επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Αττική

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ρεκόρ βροχόπτωσης – Προειδοποίηση για συνέχεια των φαινομένων

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Φωτ.: meteo.gr

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής καθώς σε περιοχές όπως περιοχή Παπάγου, Βύρωνας, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αμπελόκηπους, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).