Κακοκαιρία στην Αττική: Ποια σχολεία θα μείνουν σήμερα κλειστά

Μετά τη χθεσινή γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στην Αττική, το κουδούνι θα χτυπήσει κανονικά σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Ωστόσο, λόγω των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία και της αναμενόμενης επιδείνωσης των φαινομένων σε συγκεκριμένα σημεία, ορισμένοι δήμοι αποφάσισαν να κρατήσουν τα σχολεία κλειστά.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων, η αναστολή λειτουργίας αφορά τις εξής περιοχές:

Δημοτική Ενότητα Καλάμου (Δήμος Ωρωπού): Όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν αποκλεισμένοι, ενώ από νωρίς το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης από τα συνεργεία του Δήμου.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Ο Δήμαρχος κ. Δρίκος επεσήμανε ότι το μέτρο είναι προληπτικό, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή.

Κανονικά τα μαθήματα στην υπόλοιπη Αττική

Στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η Περιφέρεια Αττικής διευκρίνισε ότι η χθεσινή απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά αφορούσε αποκλειστικά την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Με βάση τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα και την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, δεν κρίθηκε απαραίτητη η επέκταση του μέτρου για σήμερα.