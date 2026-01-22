Φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Χάος και καταστροφές - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη είναι το κύμα φονικής κακοκαιρίας που σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική όπου σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία με την νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα. Δυστυχώς, απώλεια ανθρώπινης ζωής σημειώθηκε και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας λιμενικός, 53 ετών, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.



Εικόνα από το σημείο που «χάθηκε» η άτυχη γυναίκα

📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/f96swLgeoY — Flash.gr (@flashgrofficial) January 21, 2026

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε δρόμους, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων από περιοχές όπως το Κερατσίνι, το Πέραμα, η Σαλαμίνα, ο Πειραιάς, ο Άλιμος, τα δυτικά προάστια, η δυτική Αττική αλλά και συνοικίες στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι συνολικά 603 κλήσεις είχε δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής έως και το απόγευμα (18.00) της Τετάρτης, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής είχαν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ο Κηφισός στο όριο

Στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά οι δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια και... λίμνες. Όπως στο σημείο της Σπύρου Λούη, στη γέφυρα στο ύψος της Κηφισίας, όπου «βυθίστηκαν» αυτοκίνητα κάτω από το νερό. Ευτυχώς, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι οδηγοί ή επιβάτες μέσα στα ΙΧ.

ΚΛΕΙΣΤΗ Ο ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (ΦΩΤΟ: ΛΙΑΚΟΣ ΓΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS)

Είναι ενδεικτικές οι εικόνες του flash.gr που δείχνουν καθαρά πόσο ανέβηκε (ανησυχητικά) η στάθμη του Κηφισού. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη όπου ο Κηφισός, αργά το απόγευμα της Τετάρτης έμοιαζε με ένα «άγριο» χείμαρρο!

Μηνύματα από το 112

Επίσης, το 112 ήχησε σήμερα για περιορισμό των μετακινήσεων στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στην περιοχή Γκορύτσα του Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και στην Ραφήνα.

Κόκκινος συναγερμός και στη βόρεια Ελλάδα

Το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη βόρεια Ελλάδα και ήδη από την Τρίτη σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έχει τεθεί η δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, τις απογευματινές ώρες χιόνισε στις Σέρρες και στην πόλη του Κιλκίς, στο Νευροκόπι Φλώρινας, στον Νικηφόρο Δράμας, ενώ χιονόνερο έριξε στα Νέα Μάλγαρα και στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, στην Αριδαία και στα Γιαννιτσά Πέλλας, στη Νέα Σάντα, στο Γυναικόκαστρο και στο Πεδινό Κιλκίς, στο Ζυγό Καβάλας και στο Δροσάτο Δράμας. Από την αρχή της ημέρας, «βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -5 βαθμούς στο Βώλακα, στο Νευροκόπι και στο Παρανέστι, τους -4 στη Βλάστη τους -2 στη Δράμα και τους -3 στην Ποντοκερασιά Κιλκίς.



ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Την Πέμπτη (22/1), σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται στο ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.



Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως

κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας: