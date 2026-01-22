Καλλιάνος για τις εικόνες σοκ στη Γλυφάδα: «Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο»

Για κατάσταση που «για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο» έκανε λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος αναφερόμενος στην κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρά χθες την Αττική και άφησε βαρύ το αποτύπωμά της στην Άνω Γλυφάδα, όπου μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, «σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Δύο φωτογραφίες…Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα. Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν». Η δεύτερη είναι το «μετά». Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή.

Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω. Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.

Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά».