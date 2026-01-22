Απίστευτα πλάνα με καράβι να προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι της Ρόδου λόγω κακοκαιρίας

Το λιμάνι της Ρόδου μετατράπηκε σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία θρίλερ καθώς η κακοκαιρία «σφυροκοπά» το νησί της Δωδεκανήσου με αμείωτη σφοδρότητα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν και τα μανιασμένα κύματα δοκιμάζουν τις αντοχές δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν μάχη με τα στοιχεία της φύσης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κόβει την ανάσα καθώς δείχνει τις απέλπιδες προσπάθειες ενός καπετάνιου να ισιώσει και να φέρει κοντά στον μόλο το καράβι. Ταυτόχρονα, τα κύματα χτυπούν ασταμάτητα τα πλευρά του πλοίου. Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν ούτε τα πλοία που ήταν δεμένα.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.