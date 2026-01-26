Η στιγμή που πιλότοι προσπαθούν να προσγειώσουν αεροπλάνα στη Νάξο με θυελλώδεις ανέμους

Η νέα κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα ακόμη και στα αεροσκάφη με τους πιλότους να δίνουν μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους ώστε να τα προσγειώσουν με ασφάλεια.

Ένα βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή που ένα αεροπλάνο προσπαθεί να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Νάξου αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορεί να φτάσει στην πίστα απογείωσης / προσγείωσης. Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το αεροσκάφος πλησιάζει το έδαφος ωστόσο από τις ριπές του ανέμου ταλαντεύεται στον αέρα ενώ σε κάποια στιγμή η μύτη κοιτάζει προς το έδαφος. Μάλιστα ο αέρας σπρώχνει το αεροσκάφος με αποτέλεσμα να βγει από την προγραμματισμένη θέση του.

Όπως σημειώνει το τοπικό μέσο cyclades24.gr, παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Oι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.

Την ίδια ημέρα που στη θάλασσα ίσχυε απαγορευτικό απόπλου, οι αεροπορικές συνδέσεις της Νάξου διατηρήθηκαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όπως συμβαίνει και με τους καπετάνιους που δένουν πλοία με πολλά μποφόρ, έτσι και στον αέρα, η εμπειρία και η σωστή συνεργασία των πληρωμάτων κάνουν τη διαφορά.