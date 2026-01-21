Καλλιάνος: «Κανείς δεν χαίρεται όταν επιβεβαιώνεται μια δυσμενής πρόγνωση»

Στην κριτική που ασκήθηκε τις προηγούμενες ώρες για την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αττική, απάντησε ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιάνος, μετά την εκδήλωση της σφοδρής κακοκαιρίας.

Όπως σημειώνει, τις τελευταίες ημέρες οι μετεωρολόγοι επιχείρησαν με συνεχείς παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις να ενημερώσουν και να προστατεύσουν τους πολίτες, τονίζοντας ότι κανείς δεν επιθυμεί την επιβεβαίωση μιας δυσμενούς πρόγνωσης.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, αν και τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν με καθυστέρηση τριών έως τεσσάρων ωρών σε σχέση με το αρχικό χρονικό παράθυρο, αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό. Όπως τονίζει, εάν οι ισχυρές καταιγίδες είχαν ξεσπάσει νωρίτερα, με τα σχολεία σε λειτουργία, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

«Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων ήταν απολύτως σωστή», αναφέρει, εξηγώντας ότι η ακριβής χρονική εξέλιξη ενός συστήματος έντονων καταιγίδων δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια.

«Δεν είναι μια συνηθισμένη κακοκαιρία»

Απαντώντας σε όσους αμφισβήτησαν τις προειδοποιήσεις, σημειώνει ότι η πραγματικότητα μίλησε από μόνη της, καθώς ήδη καταγράφονται εκτεταμένα προβλήματα στην Αττική, ενώ εκφράζει φόβους πως τα δύσκολα δεν έχουν ακόμη τελειώσει.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κακοκαιρία, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο, τόσο ως προς τα ύψη βροχής όσο και τη ραγδαιότητα των φαινομένων, το οποίο εμφανίζεται σπάνια, ίσως μία φορά τη δεκαετία για τα δεδομένα της Αττικής.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η πρόληψη κρίνεται τη στιγμή της απόφασης και όχι εκ των υστέρων, εκφράζοντας την ελπίδα να μην υπάρξουν σοβαρά περιστατικά μέσα στη νύχτα.