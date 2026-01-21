Άστρος: Βίντεο από την ανάσυρση του λιμενικού από τη θάλασσα, «Ήρθε το κύμα και τον πέταξε»

Ένας 52χρονος λιμενικός πλήρωσε με τη ζωή του τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνησή του, πέφτοντας την ώρα του καθήκοντος. Ο 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ βρισκόταν σε περιπολία και βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, προκειμένου αυτά να μην παρασυρθούν από την κακοκαιρία, στο Παράλιο Άστρος στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο λιμενικός, πατέρας ενός παιδιού, βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους, εντάσεως 9-10 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή. Ξαφνικά όμως και λόγω της έντασης των ανέμων, οι κάβοι έσπασαν και τον πέταξαν στη θάλασσα μαζί με ακόμη δύο άτομα. Ο 52χρονος έπεσε στην προβλήτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στο Star μάλιστα, παρουσιάζονται οι δραματικές στιγμές της στιγμής του δυστυχήματος, όταν ο 52χρονος πέφτει στη θάλασσα και γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωσή του.

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα, τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε μάρτυρας.



Ο 52χρονος άνδρας ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την παραλία προς το Κέντρο Υγείας τού έγινε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Λιμενικό Σώμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός στελέχους που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον.



Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους συναδέλφους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας τον δύσκολο και επικίνδυνο ρόλο που επιτελούν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή, υπηρετώντας την πατρίδα και την ασφάλεια των πολιτών, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.