Άστρος: Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που πνίγηκε – Πώς έγινε η τραγωδία

Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα άφησε πίσω της μια τραγική απώλεια. Ο Ανδρέας Αραχωβίτης, ένας 53χρονος λιμενικός και πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη από τους θυελλώδεις ανέμους.

Οι συνθήκες στο λιμάνι ήταν εφιαλτικές, με τους ανέμους να πνέουν εντάσεως 9 έως 10 μποφόρ. Ο 53χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία και προσπαθούσε να δέσει ένα σκάφος που κινδύνευε. Ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων του και των γιατρών που έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, ο άτυχος λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σοκαριστικό βίντεο από την ανάσυρσή του

Η σοκαριστική στιγμή που ο 53χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας, καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι εκείνη τη στιγμή στο Άστρος έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.

Το τελευταίο αντίο

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης είναι το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερος θάνατος 56χρονης γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα.

Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 9χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες μετά, μία 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στον ναό.