Σκηνές θρίλερ στο Ηράκλειο: 39χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της

Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στο Ηράκλειο και ειδικότερα στην περιοχή των Γουβών, όταν ένας 39χρονος άνδρας, σε κατάσταση σοκ, επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και την ανήλικη κόρη της.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο άνδρας προκάλεσε αρχικά εκτεταμένες φθορές με τσεκούρι στο αυτοκίνητο νεαρής μητέρας.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν την συνάντησε στον δρόμο μαζί με το ανήλικο παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους. Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, έκρυψε το παιδί σε σπίτι της περιοχής προκειμένου να το προστατεύσει.

Οι φωνές και τα ουρλιαχτά κινητοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ο 39χρονος εξακολουθούσε να κρατά το τσεκούρι και να βρίσκεται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να επαναλάμβανε ότι άκουγε φωνές που του έδιναν εντολή να σκοτώσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω».

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.