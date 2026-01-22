Revenge porn και απόπειρα βιασμού στο Ηράκλειο – Συνελήφθη ο δράστης

Στο Ηράκλειο απασχολεί τις τελευταίες ώρες η υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας και απόπειρας βιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 27χρονος Ηρακλειώτης φέρεται να απείλησε μία 22χρονη, χρησιμοποιώντας γυμνές φωτογραφίες της.

Ο νεαρός ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και προσπάθησε να τη βιάσει, ωστόσο η κοπέλα αντιστάθηκε και κατάφερε να διαφύγει. Στη συνέχεια, ο δράστης έστειλε τις γυμνές φωτογραφίες της σε μία φίλη της, προσθέτοντας επιπλέον τραυματική διάσταση στο περιστατικό.

Η 22χρονη ενημέρωσε άμεσα τους γονείς της και μαζί με αυτούς κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κλήθηκαν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρει το patris.gr.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.