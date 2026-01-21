Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Ευάγγελος Χρυσαφίδης

Τη βαθιά θλίψη των μελών του για την απώλεια του για την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Ευάγγελου Χρυσαφίδη εκφράζει με ψήφισμα του το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Ο Βαγγέλης υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια συνεπής και αγαπητός συνάδελφος που προσέφερε στο Τμήμα και στο Πανεπιστήμιο και θα μας λείψει», επισημαίνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 11:00π.μ. στον ναό Αγ. Βασιλείου (Ν. Ελβετίας).

Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Χρυσαφίδης

Ο εκλιπών ήταν απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( και φοίτησε στο Οικονομικό της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Επίσης, σπούδασε μουσική στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (θεωρητικά) και στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (κλασσική κιθάρα). Ήταν καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και ελεύθερος επαγγελματίας.

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές, (MArts) στο Medical Architecture Research Unit (M.A.R.U.) του Polytechnic of N. London (P.N.L.), και ήταν διδάκτωρ του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Επισκέπτης στο M.A.R.U.(μεταπτυχιακό και ερευνητικό κέντρο στον προγραμματισμό και σχεδιασμό εγκαταστάσεων υγείας), ως Επιστημονικός Επισκέπτης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο «Swedish Planning and Rationalization Institute» της Σουηδίας (S.pri), ως επισκέπτης του King’s Fund Centre του Λονδίνου και ως συνεργάτης της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, του νοσοκομείου Γρεβενών, του Σισμανόγλειου νοσοκομείου Κομοτηνής και της οδοντιατρικής σχολής Θεσσαλονίκης.

Συνεργάστηκε επίσης με το δήμο Εύοσμου στην εκπόνηση μελέτης «Κέντρου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών» και με πολλούς άλλους οργανισμούς για την εκπόνηση μελετών (Δήμος Ξάνθης, Κοινότητα Νεοχωρούδας, Κοινότητα Πενταλόφου, Κέντρο διαχείρισης Λουτρικών Εγκαταστάσεων, για μελέτες στις εγκαταστάσεις λουτρών Σιδηροκάστρου κ.α.).

Διατέλεσε μέλος του International Hospital Federation (I.H.F.), μέλος της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, της Πολεοδομίας Εύοσμου και της Πολεοδομίας Χαλκιδικής (Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο και σε άλλες επιτροπές.

Δίδαξε αρχιτεκτονικό προγραμματισμό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τεχνολογίες κατασκευής, ως καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, στην ανάθεση του μαθήματος «Χωροθέτηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Υγείας», με το τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Kocaeli της Τουρκίας (ως αξιολογητής πτυχιακών εργασιών), με το τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Napoli Ιταλίας (Federico II), με το τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου του Aachen της Γερμανίας (επιβλέπων μεταπτυχιακού θέματος), με το Πανεπιστήμιο του Βόρειου Λονδίνου-τμήμα M.A.R.U. (ως επισκέπτης καθηγητής) και το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου-Faculty of Organizational Sciences. Πήρα μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και ημερίδες που κύρια αναφέρονται στον προγραμματισμό και σχεδιασμό εγκαταστάσεων υγείας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, πήρε μέρος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μιας μεγάλης ποικιλίας επαγγελματικών θεμάτων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, κάποια από τα οποία έχει υλοποιήσει και κατασκευαστικά.

