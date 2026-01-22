Θεσσαλονίκη: Οριστική θέση στη Μητρόπολη για τον ανδριάντα του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ

Κείμενο: Της Λεμονιάς Βασβάνη

Άρχισαν οι εργασίες για την τοποθέτηση του ανδριάντα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1874-1878) και Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’, δίπλα από την Ιερά Μητρόπολη της πόλης μας.

Συγκεκριμένα στη συμβολή οδών Μητροπόλεως και Βογατσικού βρίσκεται συνεργείο που μεριμνά για τις σχετικές εργασίες.

