Μετά την «Ιθάκη», η σειρά του Ντέμοκρατ στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη δεν πήγε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας για την Ιθάκη του. Θα την επισκεφθούν και άλλοι πολιτικοί, που δεν έκαναν πρωθυπουργοί, αλλά έχουν σκοπό με την παρουσία τους να προκαλέσουν κάποιο ντόρο.

Ο λόγος για την εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή εκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης.

Όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι ένας ιδεολόγος πολιτικός που αγαπά ιδιαίτερα τις θεωρητικές συζητήσεις. Στο Κιλκίς που εκλέγεται έχει καθιερώσει σχεδόν κάθε φορά που επισκέπτεται κάποιο χωριό του Νομού, να μαζεύει τους θαμώνες που το επιθυμούν και να αναλύουν ένα θέμα της πολιτικής επικαιρότητας.

Τα θυμήθηκα αυτά με αφορμή την εκδήλωση του Παραστατίδη (για την ακρίβεια του Ντέμοκρατ, που είναι η φανταστική πολιτική φιγούρα που επινόησε) με θέμα τις δημοκρατικές προκλήσεις της εποχής και συγκεκριμένα «Δημοκρατία Vs Αυταρχισμός: η σύγκρουση που θα κρίνει το μέλλον».

Είχε προηγηθεί εκδήλωση στην Αθήνα πέρυσι το καλοκαίρι όπου -όπως μου έλεγε ένας από τους συμμετέχοντες- παρά τον καύσωνα που είχε τότε, η συζήτηση κράτησε σχεδόν 7-8 ώρες, από το μεσημέρι ως το βράδυ.

Με τόση φαγούρα και ίντριγκα που άρχισε πάλι στο ΠΑΣΟΚ, αυτές οι συναντησεις, ειδικά για τους εραστές της πολιτικής και όχι της παραπολιτικής, μοιάζουν με όαση...