Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα και απόβλητα σε οικόπεδο – 6 συλλήψεις (ΦΩΤΟ)

Συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, χθες (21-01-2026), πέντε (5) ημεδαποί ηλικίας 70, 41, 31, 54 (γυναίκα), 59 ετών και 51χρονος αλλοδαπός (από την Αλβανία), για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

