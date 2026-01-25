Θεσσαλονίκη: Χαροπαλεύει στην εντατική 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα μετά από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesstoday.gr, το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 13:15, στην περιοχή της Τούμπας, όταν ο 75χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε από μεγάλο ύψος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασαν διασώστες με ασθενοφόρο ο οποίοι προχώρησαν σε ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του ασθενούς.



Ο άνδρας διασωληνώθηκε επιτόπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ.